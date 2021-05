Or, dans une missive envoyée au réseau de la santé le 20 juillet et relayée au HuffPost par Mme Harvey, le Dr Arruda fait volte-face.

«Nous tenons à affirmer que les personnes souffrant d’une condition chronique, incluant les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires figurent parmi celles pour lesquelles les bénéfices du port du masque ou du couvre-visage sont les plus élevés», écrit-il.

Une protection supplémentaire

Dans sa recommandation officielle sur le port du masque par le public, la Société concède néanmoins que «respirer à travers un masque demande plus d’effort», ce qui peut cause «une impression de manquer de souffle». Les spécialistes jugent que les personnes qui ne réussissent pas à trouver, en collaboration avec un professionnel de la santé, des stratégies pour tolérer le masque devraient s’abstenir autant que possible de visiter des endroits où la distanciation physique n’est pas possible.