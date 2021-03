L'ex-réserviste canadien Patrik Mathews, présumé néonazi, plaide non coupable

RCMP Manitoba/Handout via REUTERS

RCMP Manitoba/Handout via REUTERS

Un ancien réserviste des Forces armées canadiennes soupçonné d’appartenir à un groupe néonazi a plaidé non coupable aux accusations liées à son rôle dans un complot présumé pour déclencher une guerre civile aux États-Unis.

Patrik Mathews, âgé de 27 ans, est détenu au Maryland depuis que lui et deux de ses présumés complices américains ont été arrêtés il y a un mois par la police fédérale américaine (FBI).

Cet ancien sapeur de combat au sein de la réserve avait fui Beauséjour, au Manitoba, l’été dernier à la suite de reportages dans les médias alléguant qu’il était un recruteur pour «The Base», un groupe suprémaciste blanc de plus en plus connu aux États-Unis et dans le monde.