L'ex-joueur des Blue Jays Tony Fernandez est mort à l'âge de 57 ans

THE CANADIAN PRESS/Aaron Harris

Tony Fernandez, l’un des plus grands joueurs d’avant-champ de l’histoire des Blue Jays de Toronto, est mort, a annoncé l’équipe par voie de communiqué dimanche matin. Il était âgé de 57 ans.

Le communiqué des Blue Jays a qualifié Fernandez de «l’un des joueurs les plus populaires et les plus respectés du club». L’équipe a précisé qu’elle avait obtenu la confirmation de son décès par l’entremise de la veuve de Fernandez.