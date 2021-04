«De grâce, évitez de faire des feux», demande la ministre Geneviève Guilbault

Selon les données de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 19 incendies sont toujours actifs au Québec. De plus, la saison a déjà pris une ampleur démesurée alors que 464 feux de forêt ont déjà sévi, soit plus du double de la moyenne annuelle des dix dernières années pour la même période, qui s’élève à 231.

La superficie du couvert forestier ravagé a aussi connu une croissance exponentielle par rapport à la moyenne annuelle. On recense plus de 73 240 hectares incendiés, contre une moyenne de 26 850 hectares pour la même période.

Geneviève Guilbault souligne que les deux causes majeures d’incendies de forêt sont l’intervention humaine et la foudre. Et comme on ne peut pas contrôler la foudre, on demande la collaboration de la population.