Quelque 2,23% des adultes québécois de moins de 70 ans auraient déjà contracté la COVID-19, selon une étude de séroprévalence réalisée par Héma-Québec et l’Institut national de santé publique (INSPQ). On est donc encore à des années-lumière de la fameuse immunité collective qui a tant fait jaser au début de la pandémie.

Les chercheurs ont analysé les prélèvements de 7691 personnes de 18 à 69 ans qui ont fait un don de sang entre le 25 mai et le 9 juillet pour estimer quelle proportion de la population québécoise a développé des anticorps contre le virus SARS-Cov-2 depuis le début de la pandémie.

Comme on se l’imaginait, les régions de Montréal et de Laval affichent des taux plus élevés de séroprévalence que le reste de la province, avec 3,05%.