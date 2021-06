Étienne Boulay et Maïka Desnoyers partagent les premiers pas de leur fille

«Il était une fois… ses premiers pas! À deux jours de ses 1 an, elle a commencé à marcher et mon coeur a éclaté en mille morceaux. Parce que j’ai réalisé que le temps passe trop vite et que mon bébé grandit. Je voudrais tant pouvoir peser sur pause pour savourer encore plus tout ça», a confié la principale intéressée en légende.