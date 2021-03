États-Unis: le Sénat approuve de justesse une aide de 1,9 billion

Après avoir examiné pendant toute la nuit une longue série d’amendements _ presque tous présentés par des républicains et qui ont été rejetés _ les sénateurs ont approuvé le projet de loi par un vote serré de 50-49.

Cette formidable enveloppe, représentant près d’un dixième de l’ensemble de l’économie américaine, était la plus grande priorité du président Joe Biden. Il voyait ce projet de loi comme étant la bonne formule pour lutter contre le coronavirus mortel et relancer une économie traumatisée.

«Le Sénat n’a jamais dépensé 2000 milliards de dollars de manière plus aléatoire»

Le projet de loi prévoit des prestations directes pouvant atteindre 1400 $ pour la plupart des Américains, des allocations de chômage d’urgence prolongées et des dépenses pour les campagnes de vaccination et de l’aide pour les États, les villes, les écoles et les entreprises en difficulté. Les personnes à faible revenu devraient aussi bénéficier d’allégements fiscaux.