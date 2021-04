États-Unis: les Girl Scouts intentent des poursuites contre... les Boy Scouts

AmyKerk via Getty Images

NEW YORK - Une chaude lutte de recrutement se dessine actuellement aux États-Unis au sein du mouvement scout.

Les guides doivent maintenant subir la concurrence des... scouts qui ont ouvert leurs rangs aux filles. Cela a jeté de la confusion, et des filles se sont involontairement inscrites chez les scouts, disent des avocats de l’organisation Girl Scouts, dans des documents remis à un tribunal fédéral.

Cette concurrence s’est intensifiée depuis deux ans, mais selon les Girl Scouts of United States of America, celle-ci est devenue déloyale.

Le mois dernier, les avocats des Boy Scouts ont demandé à un juge de rejeter la requête voulant que l’organisation ne puisse plus utiliser les mots «scout» ou «scoutisme» dans le recrutement des filles. Selon eux, la poursuite est «totalement sans fondement.»

De leur côté, les Guide Scouts soutiennent que le recrutement élargi aux filles par l’organisation rivale était «extraordinaire et très dommageable» pour elles.

«À cause de cette violation, des parents ont inscrit par erreur leurs filles chez les Boy Scouts en pensant qu’il s’agissait des Girl Scouts», soutiennent les avocats, ajoutant que cela ne s’était jamais produit avant 2018.

Les Girl Scout disent pouvoir prouver des cas de confusion endémique et des exemples erronés d’association entre les scouts et les guides après les Boy Scouts eurent commencé à cibler les filles et leurs parents comme jamais auparavant dans leur recrutement.