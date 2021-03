États-Unis: Biden présente son équipe environnementale

ASSOCIATED PRESS Photo/Carolyn Kaster

WILMINGTON, Del. - Le président élu Joe Biden a présenté samedi son équipe environnementale qui, espère-t-il, guidera les États-Unis pour freiner le changement climatique et protéger l’air et l’eau du pays.

L’approche représente un changement par rapport à celle déployée par Donald Trump au cours de ses quatre années au pouvoir. Le président défait a plutôt voulu stimuler la production de pétrole et de gaz naturel tout en annulant les efforts du gouvernement visant à protéger l’environnement.

L’équipe formée par Joe Biden tentera de renverser la situation. L’accent sera également mis sur la protection des communautés à faible revenu, de la classe ouvrière et des minorités les plus durement touchées par la pollution des combustibles fossiles et les changements climatiques.