La Ville de Montréal déclare l'état d'urgence sanitaire

Paul Chiasson/The Canadian Press via AP

Paul Chiasson/The Canadian Press via AP

Elle a indiqué que Montréal n’était pas en confinement ni en quarantaine pour le moment. Si cela devait se produire, ce serait à la demande du gouvernement du Québec et de la santé publique. Ce serait fait «de façon ordonnée et organisée», a précisé Mme Plante.

L’état d’urgence donne aussi la possibilité de fermer les accès à l’île et d’imposer un couvre-feu. «Nous n’en sommes pas du tout là», a souligné la mairesse Plante.

La situation des itinérants est précaire

Les places dans les refuges pour les personnes itinérantes ont été réduites. Des refuges temporaires et des centres de jour extérieurs où elles pourront se nourrir seront mis en place.

#COVID19 : Le plan établi a été efficace jusqu’ici, mais étant donné l’évolution de la situation, nous devons nous doter de pouvoirs exceptionnels pour être encore plus agiles, particulièrement pour nos ressources en itinérance qui ont besoin de renfort maintenant. #polmtl

#COVID19 : Les plus vulnérables de notre société ont besoin de nous. Plusieurs centres de jour ont dû fermer et le nombre de places en refuges ont été réduites, ce qui laisse des centaines de personnes itinérantes sans nourriture, sans endroit de repos, sans protection. #polmtl

Avec les pouvoirs accrus, l’administration Plante pourra réquisitionner des locaux pour héberger des sans-abri et utiliser des fonds pour acheter des fournitures pour ces lieux.

La directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, a affirmé que la transmission communautaire de la COVID-19 était bien présente sur l’île. Les nouvelles mesures de santé publique pour faire respecter les consignes d’isolement, de distanciation sociale et d’interdiction des rassemblements seront présentées samedi, a-t-elle fait savoir.

Finalement, Mme Plante a rappelé aux Montréalais qu’ils ont tous le devoir de respecter les consignes de santé publique et que les statistiques présentées dans les médias «sont réelles».

Plus tôt dans la journée, le premier ministre du Québec, François Legault, et le Dr Harruda ont indiqué que les régions de Montréal et de l’Estrie étaient des foyers importants de la COVID-19 au Québec. Lors de leur conférence de presse quotidienne, ils ont demandé aux Québécois d’éviter tout déplacement dans ces régions, à moins d’y habiter.