COVID-19: 47 décès s'ajoutent au Québec

ASSOCIATED PRESS

Les plus récentes données font état de 158 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 824 depuis le début de la pandémie.

Même sur l’île de Montréal, la situation semble se stabiliser. On y a dénombré seulement 56 nouveaux cas pour un total de 26 616. On comptait 5664 cas à Laval et 7556 en Montérégie.