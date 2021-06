Une première bande-annonce pour «Escouade 99»

Dans cette version, nous serons invités à suivre un groupe de détectives de la ville de Québec dans leur quotidien peu banal, entre péripéties policières, beaux (et moins beaux) malaises et répliques mordantes.

Réalisée par nul autre que Patrick Huard, Escouade 99 affiche une distribution d’autant plus impressionnante réunissant Mickaël Gouin, Guy Jodoin, Widemir Normil, Bianca Gervais, Mylène Mackay, Léane Labrèche-Dor et Louis Champagne, pour ne nommer que ceux-ci.

«Tout est devenu très sympathique quand on s’est mis à discuter ouvertement de l’émission et de sa structure. Je pense que j’ai marqué beaucoup de points quand je leur ai dit que je sentais qu’ils avaient d’abord eu le OK pour 13 épisodes, et qu’au sixième, parce que les cotes d’écoute allaient tellement bien, on leur avait demandé d’en livrer neuf autres très rapidement. C’était effectivement le cas, et je l’avais vu dans la structure du show. Ils ont fait : ″Wow, voilà quelqu’un qui connaît son métier″⁣», expliquait Patrick Huard, en entrevue avec le HuffPost Québec, en novembre 2019.