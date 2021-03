L'arrivée d'Erin O'Toole n'a pas d'effet sur les intentions de vote pour l'instant

Sean Kilpatrick/La Presse canadienne via AP

OTTAWA — L’arrivée d’ Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur ne change rien — pour l’instant — aux intentions de vote des Canadiens et des Québécois.

Les conservateurs demeurent à 11 % des intentions de vote des Québécois et à 27 % chez les autres Canadiens, selon un sondage.

Plus inquiétant pour le nouveau chef, ce sondage mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes révèle que son élection à la tête du parti diminue l’envie de 42 % des Québécois interrogés de voter pour les conservateurs.

Ces questions ont été posées vendredi, samedi et dimanche dernier. Le résultat de la course au leadership conservateur a été connu dans la nuit de dimanche à lundi. On avait donc demandé si M. O’Toole devenait chef, quel impact cela aurait sur les intentions de vote.