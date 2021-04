Éric Martel quitte Hydro-Québec pour Bombardier

“C’est un mobilisateur et un bâtisseur, a souligné le président du conseil d’administration de Bombardier, Pierre Beaudoin. Il a une connaissance profonde de notre entreprise et de notre portefeuille de produits, ainsi que de l’industrie mondiale des avions d’affaires.”

«Un nouveau chapitre» chez Bombardier

Situation précaire et plan de redressement

Dès son arrivée chez Bombardier, M. Bellemare était confronté à une situation difficile, alors que la dette à long terme était de plus de 7 milliards $ US.

Cette situation financière précaire a mené à une série de vente d’actifs: sans avoir eu à verser un seul sou, Airbus contrôle désormais la C Series, rebaptisée A220. La vente des programmes turbopropulseurs Q400 et des jets régionaux CRJ a marqué la fin d’une aventure dans l’aviation commerciale qui s’est échelonnée sur trois décennies. Les usines de fabrication de pièces d’aéronautiques de Bombardier à Belfast (Irlande du Nord) et Casablanca (Maroc) ont été vendues à l’américaine Spirit Aerosystems.

M. Bellemare, dont la rémunération a fait les manchettes à plus d’une reprise, a touché près de 23 millions $ US depuis 2015 - 15 millions $ en salaire de base et primes diverses et 8 millions $ US grâce à l’exercice d’options sur des actions en 2018. À la Bourse de Toronto, l’action de Bombardier se négociait à 2,63 $. Mercredi, le titre a clôturé à 83 cents.