Éric Duhaime quitte les ondes du FM93

«Les prochaines secondes vont être les plus difficiles pour moi depuis très longtemps, parce que je sais que je vais briser le coeur de certaines et de certains d’entre vous avec qui j’ai tissé beaucoup de liens depuis presque six ans maintenant», a lancé d’emblée le principal intéressé, avant de confirmer à ses auditeurs qu’il ne serait pas de retour, comme à l’habitude, au retour des vacances estivales

«La raison de mon départ, elle est simple: au cours des cinq dernières années, j’ai changé sept fois d’émission, de coanimateurs et de case horaire. Vous connaissez tous les chambardements qu’on a eus depuis cinq ans et demi. [...] Pour toutes sortes de circonstances, j’ai bougé comme une balle de ping-pong et on me proposait deux autres changements au cours des six prochains mois. Pour moi, la coupe était pleine», a-t-il expliqué.