Équipements médicaux: pas de problème d'approvisionnement au Québec

THE CANADIAN PRESS/ Tijana Martin

MONTRÉAL — L’ Organisation mondiale de la Santé s’est récemment inquiétée de la disponibilité des équipements de protection dont ont besoin les travailleurs de la santé qui combattent le Covid-19 et de prix qui, dans certains cas, auraient bondi de 10 000 %.

«Nous prenons des mesures pour surveiller nos équipements traditionnels de protection individuelle (ÉPI) (par exemple, les masques protecteurs, les gants d’examen, les survêtements, les couvre-chaussures et les écrans faciaux) en appui à nos clients existants et leur demande, en fonction de leurs besoins récents, a ainsi expliqué par courriel Erica Lewis, la responsable des communications pour Cardinal Health Canada.

Mme Lewis prévient toutefois que la «situation entourant le coronavirus est dynamique» et que Cardinal continue à surveiller l’évolution de la situation.

Même son de cloche du côté d’un autre fournisseur de premier plan, The Stevens Company, qui a été fondé au Royaume-Uni en 1830 et est implanté au Canada depuis 1874.

«Donc les clients peuvent en commander tant qu’ils veulent, mais ce que nous allons leur expédier est quelque chose de complètement différent, et ce sera seulement après une validation très serrée de chaque produit», a assuré M. Marshall.

La priorité aux hôpitaux

Il n’a pas été possible de recueillir les commentaires d’un autre fournisseur important, Dufort et Lavigne.

Celui-ci écrit toutefois sur son site internet que «compte tenu de la hausse de la demande pour des produits en lien avec le coronavirus, Medline | Dufort et Lavigne prévient que, concernant les respirateurs N95, les masques et d’autres produits de protection, la priorité doit être accordée aux hôpitaux du Québec».

On ajoute ensuite que «les ventes à nos clients sont restreintes et l’allocation dépend des antécédents d’achats et de la disponibilité des produits. Il est interdit de vendre ces produits à l’extérieur de la province du Québec».