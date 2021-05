Un épisode de «La Petite Vie» censuré par Radio-Canada

L’épisode en question (datant de la deuxième saison), met en vedette Normand Brathwaite dans le rôle de Napoléon Kiwi Premier, un professeur en sociologie d’origine ougandaise en visite au Québec pour en apprendre davantage sur la culture et les coutumes québécoises.

«Plus de vingt-cinq ans se sont passés depuis l’enregistrement public de cet épisode fortement caricatural dont l’humour, au regard de la prise de conscience et des sensibilités actuelles, pourrait être mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l’auditoire. Nous avons donc jugé préférable de le retirer de l’offre d’ICI TOU.TV pour le moment», a expliqué Marc Pichette, directeur des relations publiques de Radio-Canada, à l’agence QMI, expliquant que le diffuseur avait reçu un commentaire par rapport au contenu de cet épisode.

Comme c’est très souvent le cas en comédie, il y a assurément des répliques, des personnages et des épisodes de la mythique série de Claude Meunier qui ont mal vieilli.

D’un autre côté, autant les traits, le costume, l’accent et le caractère du personnage de Normand Brathwaite ont été amplifiés au maximum, autant, au final, c’est surtout l’attitude maladroite de certains Québécois blancs de cette époque face aux minorités culturelles qui était ridiculisée, voire critiquée par l’auteur.

L’animateur et comédien a néanmoins défendu d’une certaine façon le contenu de l’épisode, soulignant que tout dans La Petite Vie était caricatural.

«Une plainte = on retire une oeuvre. Ce qui entraîne : mauvaise publicité, entache des réputations d’artistes, colère du public, et perte de confiance des créateurs envers le diffuseur», a-t-il déclaré.

Le calcul... une plainte = on retire une oeuvre. Ce qui entraîne : mauvaise publicité, entache des réputations d’artistes, colère du public et perte de confiance des créateurs envers le diffuseur. Ce calcul est un mauvais calcul #lapetitevie

«J’écris des trucs qu’il faut prendre au second degré, pas dans le sens que je me cache. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de connotation peut-être choquante. Quand je l’ai écrit à l’époque, je riais des gens qui étaient racistes sans le savoir. Pôpa et Môman qui s’habillent; je riais aussi du folklore à outrance», a-t-il notamment expliqué.