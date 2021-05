«Épidémie»: quand le virus est un peu lent

Voilà maintenant trois semaines que l’épidémie se répand à TVA. 27 jours, en fait, si on se rapporte à l’intrigue de cette nouvelle série de fiction, qui suit l’évolution d’un virus mortel à Montréal. Mais après trois épisodes, nous attendons toujours que la situation dégénère, et que la panique s’empare des personnages.

En nous fiant à la bande-annonce, nous avions l’impression qu’Épidémie suivrait un rythme effréné, un peu à la manière des séries américaines, à travers les yeux du personnage principal, Anne-Marie Leclerc (Julie Le Breton), infectiologue et directrice du Laboratoire des urgences sanitaires. Le premier épisode a plutôt servi à nous faire voir le point de départ du virus, des furets infectés qui le transmettent notamment dans une population itinérante inuit, et à nous faire comprendre les nombreux liens qui unissent tous les personnages dans cette série chorale. Mais à travers cette courtepointe de personnages croisés, l’intrigue traînait un peu de la patte.

Et c’est encore vrai après trois épisodes. En fait, on en sait davantage sur la situation conjugale de l’infectiologue, que son mari médecin, Marc (Gabriel Sabourin), trompe avec une de ses collègues (Mélissa Désormeaux-Poulin). Ce côté de l’intrigue est beaucoup plus développé que celui qui donne son nom à la série, malheureusement (on sait maintenant que Marc est une vraie ordure). Dommage.