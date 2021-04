«Épidémie»: quand tout déboule

Il faut dire que le rythme de cette série de dix épisodes, écrite par Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau, n’a pas toujours été égal. Dès le départ, la vie amoureuse des protagonistes prenait plus de place que l’épidémie dans l’intrigue. Il aura fallu attendre presque la moitié de la saison avant que la véritable action ne se mette en branle.

On se réjouit aussi quand même un peu que le karma ait fait son oeuvre pour le détestable propriétaire de l’animalerie, qui avait caché ses ventes de furets aux autorités, et qui mourra finalement du virus.

Une fin ouverte

Une chose est sûre, la série aurait gagné à suivre un rythme aussi haletant que ce dixième épisode, bien construit et efficace. La distribution solide a contribué à rendre cette série chorale intéressante et captivante… mais nous en aurions pris plus, et plus rapidement!