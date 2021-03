Des lois environnementales modifiées pour aider l’exploitation des hydrocarbures?

dan_prat via Getty Images

Jim Carr, conseiller spécial du premier ministre Justin Trudeau pour les Prairies, a ouvert la porte, jeudi matin, à des assouplissements pour la mise en oeuvre des lois C-69 et C-48, qui ont remanié le processus d’évaluation environnementale de grands projets comme les oléoducs et qui ont imposé une interdiction permanente aux pétroliers qui sillonnent la côte nord de la Colombie-Britannique respectivement.

“Je pense qu’il y a une ouverture à regarder ces lois. Le premier ministre l’a dit”, a-t-il déclaré. Un peu plus tard, il disait qu’il y avait une volonté “d’améliorer” les lois et n’a pas voulu préciser si les lois allaient être modifiées. Lors d’une troisième mêlée de presse, il a dit que le premier ministre était “ouvert à améliorer le processus” concernant leur mise en oeuvre.

C’est cette dernière ligne que tous ses collègues ont répété au cours de la journée, insistant sur l’importance de C-69 - une loi honnie par les conservateurs fédéraux et leurs homologues provinciaux.

“Il y a une loi. Nous n’allons pas rouvrir la loi. Mais il y a des choses qu’on peut faire dans l’implémentation de la loi. Nous sommes ouverts à des conversations avec l’industrie, avec les environnementalistes pour comment on peut implémenter la loi d’une manière efficace”, a réitéré Jonathan Wilkinson, nouveau ministre fédéral de l’Environnement.

“J’ai hâte d’écouter les gens qui sont dans l’industrie - particulièrement les travailleurs, les industriels, les investisseurs, les entreprises et les représentants des gouvernements affectés - pour connaître leurs idées”, a renchéri Seamus O’Regan, son collègue aux Ressources naturelles, qui s’envolait jeudi soir pour l’Alberta.

Marcher sur la peinture verte

“On est rassurés à court terme, mais il y a quand même une petite inquiétude qui persiste parce qu’on trouve en ce moment qu’il y a vraiment une pression qui s’exerce sur ce gouvernement-là et on a peur que le gouvernement cède”, affirme Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki.

“Pour un gouvernement qui se vantait pendant la campagne d’avoir renforcé le système de protection environnementale qu’avait démantelé (Stephen) Harper, c’est indécent et inquiétant. Après avoir envoyé Steven Guilbeault au Patrimoine, voilà qu’il ouvre la porte à revoir “la mise en oeuvre” des lois environnementales pour satisfaire les pétrolières”, critique M. Bonin.

Rencontres avec des maires

Ces lois fédérales plus restrictives ont été notamment discutées jeudi matin lors d’une rencontre entre M. Trudeau et le maire de Calgary, Naheed Nenshi. Jim Carr et la nouvelle ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, assistaient aussi à cette réunion dans le bureau du premier ministre à Ottawa.