Environnement: une année 2020 à 40 % pour le gouvernement Legault

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Disons d’abord que cette désastreuse pandémie est venue bousculer les priorités du gouvernement et la crise climatique a été éclipsée dans les manchettes.

Dans son bilan de fin d’année, le premier ministre a évoqué «un beau plan, qui a été quand même assez bien reçu, même par les groupes environnementalistes». En réalité, le Plan vert a été accueilli avec réserve et a même déçu dans les milieux spécialisés.

La pente est pourtant déjà abrupte: le Québec a accumulé un retard dans son plan de réduction de GES 2010-2020. L’objectif était de réduire de 20 % les émissions de GES en 2020 par rapport au niveau de 1990, or en 2017 on en était seulement à 8,7 % sur 20 %. On saura le bilan réel l’an prochain.