L'entreprise québécoise Louis Garneau se place à l'abri de ses créanciers

Le fondateur de l’entreprise dit même être prêt à céder le contrôle de l’entreprise pour la sauver et la relancer.

En conférence de presse mardi à son siège de Saint-Augustin en banlieue de Québec, Louis Garneau a confirmé que son entreprise se plaçait sous la protection de la Loi sur les faillites et l’insolvabilité, le temps de se restructurer.

Il a mis à pied temporairement 66 employés de son quartier général de Saint-Augustin. Les activités internationales de l’entreprise, au Mexique, aux États-Unis, en France et en Asie ne sont pas touchées.

“C’est la course la plus difficile à laquelle j’ai participé”, a admis l’ancien cycliste qui a dit avoir tout fait pour redresser la barre, sans succès, depuis les dernières années. À quelques reprises, il a dû s’interrompre, étreint par l’émotion.

“C’est ma deuxième “débarque” en deux ans, a-t-il illustré, faisait référence à une vilaine chute en vélo qui l’avait alors laissé mal en point. Mais celle-là me fait encore plus mal.”

“On a perdu l’information financière à un moment donné”, a-t-il concédé. M. Garneau dit maintenant être à la recherche du “meilleur directeur des finances”, “la meilleure équipe des finances” au Québec, et même d’un directeur général.

Il a aussi informé lundi le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, puisque Investissement Québec a fait un prêt à l’entreprise et est parmi les créanciers garantis, avec la Banque Royale _ pour un total combiné de ces deux créanciers d’environ 18 millions $. Environ 500 autres créanciers non garantis détiennent pour environ 14 millions $ de créances, a précisé Jocelyn Renaud, de la firme Raymond Chabot, désignée pour superviser le processus de restructuration.

M. Garneau a rappelé qu’il n’avait jamais reçu de subventions et qu’il n’en voulait pas non plus. “Je ne veux pas être aux crochets de l’État.”