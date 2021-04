ASSOCIATED PRESS

Les Stars, 17-11-3, affrontent les Devils du New Jersey en soirée.

“Les Stars de Dallas exigent que tous leurs employés agissent avec intégrité et qu’ils adoptent une conduite professionnelle pendant qu’ils sont à l’emploi ou qu’ils représentent l’organisation, a évoqué le d.g. par communiqué. Cette décision a été prise en raison de sa conduite inappropriée, qui ne reflète pas les valeurs des Stars de Dallas et de la LNH.”

Dans un point de presse tenu en matinée, Nill a dit avoir été mis au courant dimanche d’un geste commis par Montgomery et que la décision de le congédier a été prise à la suite d’une enquête interne et de discussions avec les avocats de l’organisation. Sans entrer dans les détails, Nill a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un acte criminel et que ça ne touchait pas un joueur des éditions actuelle ou passées de l’équipe.