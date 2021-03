Entente avec les spécialistes: Legault se défend de ne pas avoir récupéré 1 G $

Pornpak Khunatorn via Getty Images

Pornpak Khunatorn via Getty Images

Depuis, il ne mentionne plus ce chiffre, préférant dire que les médecins spécialistes du Québec devraient gagner neuf pour cent de moins que leurs confrères du reste du Canada, comme c’est le cas pour d’autres professionnels.

Plusieurs médias rapportent, depuis une semaine, que le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FSMQ) se sont finalement entendus sur une ponction de 500 millions $.

«On savait qu’on allait avoir des études qui allaient nous infirmer ou confirmer des montants, a affirmé M. Dubé. Aujourd’hui, on a de l’information qui est nouvelle, et cette information-là, on en a tenu compte.»