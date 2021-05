J'enseigne à l'université. Les cours à distance peuvent apporter une réelle plus-value.

Avant tout, les heures passées à assurer le passage d’un cours en présentiel à un cours à distance m’imposent de tordre le cou à une opinion assez largement répandue: non, l’enseignement à distance ne demande pas moins de travail au professeur. Bien au contraire, et comme je le pressentais déjà, préparer un cours à distance exige une somme de travail conséquente.

Un cours en ligne doit être intégralement repensé pour s’assurer d’être suffisamment dynamique et interactif afin de maintenir l’attention des étudiants. Alors que mes cours étaient prêts à être dispensés en présentiel, tout a dû être repris pour garantir des supports de cours plus attractifs et plus adaptés à l’amphithéâtre virtuel.

Les poches que j’essaye de camoufler comme je peux sous mes yeux l’attestent: je n’y suis pas allée à l’économie de moyens, humains ou informatiques. J’avais pourtant l’habitude d’utiliser des diaporamas PowerPoint et d’intégrer un maximum d’interactions avec les différentes cohortes d’étudiants, mais avec l’enseignement à distance, plusieurs crans supplémentaires devaient être franchis. Après avoir passé plusieurs jours à prendre en main mon amphithéâtre virtuel, multipliant les tests afin d’être le plus pertinente possible, il était temps de se jeter dans le bain.