Les enseignants veulent l'heure juste sur le retour en classe

maroke via Getty Images

maroke via Getty Images

MONTRÉAL — À moins d’une semaine du retour prévu des élèves sur les bancs d’école, à la suite du confinement des Fêtes lié à la COVID-19, les enseignants demandent d’avoir l’heure juste, afin de permettre aux familles et au personnel de trouver des solutions de rechange, le cas échéant.

La rentrée des classes, après le confinement prolongé, doit théoriquement se faire le lundi 11 janvier. Or, les statistiques démontrent que le Québec dépasse encore les 2000 nouveaux cas par jour et le système de santé répond difficilement à la demande.

“Ce que les enseignants ont beaucoup de difficulté à accepter présentement, c’est qu’on le sait qu’il y a sûrement des scénarios à quelque part. On est au courant qu’il doit y avoir des statistiques qui vont faire que ça va basculer d’un côté ou de l’autre”, a expliqué en entrevue avec La Presse Canadienne Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, affiliée à la CSQ.

“Aujourd’hui (le 4) on est en journée pédagogique dans beaucoup de centres de services scolaires et on n’est pas encore capable de leur dire comment se préparer pour le 11”, a déploré Mme Scalabrini,.