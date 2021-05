À l'enseignante de ma fille: voici pourquoi elle ne vous retrouvera pas le 11 mai

fizkes via Getty Images

La santé

À l’heure où des cas d’enfants (jusqu’ici épargnés) commencent à apparaître: il me semble totalement déraisonnable de laisser un enfant en collectivité.

La solidarité

Déraisonnables aussi, les directives gouvernementales données: laisser aux soins des directeurs d”école, du corps enseignant, ces directives si vagues avec un protocole sanitaire aussi lourd, dans un laps de temps si court, sans moyens additionnels, ni humains ni matériels, me semble irréaliste d’une part, mais surtout injuste pour l’équipe enseignante, d’autre part.

Reconnaissance

Je tiens à vous témoigner de ma vive reconnaissance pour avoir tant fait progresser ma fille cette année: elle est riche de votre enseignement et de votre dévouement!

Durant cette période de confinement également, vous avez été INCROYABLE et je mesure l’implication qu’il vous a fallu pour dispenser une continuité pédagogique aux petits élèves (j’ai pu voir à quel point vous en preniez grand soin!). Et ce, tout en étant vous-même maman, dans un contexte où tout parent peut avoir peur pour lui et sa famille.