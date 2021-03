La «culture d'impunité» dans les prisons dénoncée

OTTAWA — L’organisme de surveillance des prisons soulève des préoccupations concernant la sécurité ainsi que le respect des droits et de la dignité humaine des détenus au sein du système correctionnel fédéral du Canada, qui découlent de problèmes liés à l’environnement de travail et à la culture interne du Service correctionnel du Canada.

M. Zinger affirme qu’une «culture d’impunité» existe à l’Établissement d’Edmonton, où il a constaté que le personnel correctionnel et la direction toléraient l’intimidation, le harcèlement et les agressions dirigés par un certain nombre de groupes de détenus contre une sous-population de délinquants bénéficiant d’une protection.