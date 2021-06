De nouveaux ennuis de santé pour Jean-Marc Parent

«J’ai été au milieu des anges bleus, et j’ai pu réaliser à quel point ces gens-là (hommes, femmes, docteurs, peu importe) sont d’une gentillesse hallucinante. Si tout va bien, s’il n’arrive rien d’ici dimanche, je devrais avoir juste assez d’énergie pour vous conter ce qui s’est passé avec un petit bonhomme qui n’a presque plus de sang dans le corps, mais qui devrait se refaire, on m’a dit, tous les jours, tranquillement.»