«En direct de l'univers» de retour spécialement pour la fête des Mères

En direct de l’univers sera de retour sur les ondes d’ICI Télé lors du week-end de la fête des Mères, a annoncé Radio-Canada, ce mercredi 22 avril. Mais cette émission spéciale ne sera pas consacrée aux goûts musicaux et aux souvenirs d’un artiste en particulier, mais plutôt à ceux des mamans du Québec.

Par l’entremise de la page Facebook de l’émission , vous pouvez dès maintenant soumettre les souhaits et les chansons que vous désirez adresser à votre mère. L’équipe d’En direct de l’univers élaborera les numéros de cette émission spéciale à partir de toutes les réponses reçues.

L’animatrice France Beaudoin et ses acolytes planchent sur ce projet depuis que la saison 2019-2020 a dû être écourtée de deux épisodes en raison des circonstances que nous connaissons.

Une initiative qui risque de faire bien des heureuses, puisque la distanciation sociale viendra quelque peu modifier l’atmosphère de cette fête des plus significatives.

À cet égard, à l’instar de Tout le monde en parle et de Bonsoir bonsoir!, l’enregistrement de cette émission spéciale se fera sans public, comme c’était le cas pour celle consacrée à José Gaudet, et dans le plus grand respect des mesures adoptées par les autorités pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19.