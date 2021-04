Est-ce que votre employeur peut vous empêcher de voyager dans le Sud?

Plusieurs Québécois ont profité du temps des Fêtes pour aller prendre des vacances au soleil, malgré que les gouvernements et la santé publique demandent à la population de se conformer aux consignes sanitaires et d’éviter de sortir du pays.

Alors que le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter au Québec, est-ce qu’un employeur peut être en mesure d’empêcher un salarié de partir dans le Sud? Et pourrait-il imposer le vaccin à ses employés? Le HuffPost Québec a fait le tour de ces questions avec Me Arianne Bouchard, avocate principale en droit du travail chez Dentons.

Est-ce qu’un employeur peut empêcher un employé de voyager?

Un salarié qui a réservé pour un voyage d’agrément d’une semaine dans le Sud aurait besoin que son employeur lui accorde trois semaines de congé pour qu’il puisse faire sa quarantaine (s’il n’est pas en mesure de faire du télétravail). Un employeur a toujours la faculté d’accorder des vacances ou non et il peut dire qu’il n’est pas capable de donner les trois semaines.

Si le salarié se met dans une situation où il ne sera pas capable de respecter son obligation de livrer sa prestation de travail à cause de la quarantaine obligatoire, selon nous, c’est de l’insubordination, et l’employeur serait justifié d’imposer des mesures disciplinaires.

Est-ce que ça pourrait être différent selon le motif du voyage?

Est-ce qu’un employeur peut exiger des preuves de la nature du voyage?

Oui. En tant que salarié, notre obligation, c’est de faire notre prestation de travail. Si on n’est pas capable de la faire pour un motif qu’on allègue être légitime, c’est à nous de justifier. L’employeur est en droit de demander des preuves, de la même manière que si je dis que je suis malade pendant deux semaines et que je ne me suis pas présentée au travail, mon employeur est en droit de me demander des preuves raisonnables pour le justifier.