Emmy Awards: grand chelem pour «Schitt's Creek», sacrée meilleure série comique

Comédie loufoque mettant en scène une famille de privilégiés déchus réduits à vivre dans un motel délabré, la série était passée quasiment inaperçue pour ses quatre premières saisons avant de devenir un succès en étant diffusée sur Netflix. Alors qu’elle n’avait pas été sélectionnée une seule fois aux Emmy Awards jusqu’à présent, “Schitt’s Creek”, pour sa sixième et dernière saison, a fait mordre la poussière à toutes ses concurrentes, parmi lesquelles “Dead to Me”, “The Good Place”, “La Méthode Kominsky” et la favorite, “La Fabuleuse Mme Maisel”.