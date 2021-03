Les premiers ministres français et espagnol et le président du Conseil de l’Union européenne, entre autres, se sont mis en isolement préventif parce qu’ils ont eu des contacts récents avec M. Macron.

Le président a subi un test de dépistage “dès que les premiers symptômes sont apparus” et restera en isolement pendant sept jours, a déclaré la présidence dans un bref communiqué, qui ne précise pas les symptômes ressentis par M. Macron ni les traitements qu’il pourrait recevoir.

Le président de 42 ans “continuera à travailler et à s’occuper de ses activités à distance”, ajoute le communiqué. Sa femme Brigitte, 67 ans, ne présente aucun symptôme et a obtenu un résultat de test négatif mardi avant une visite dans un hôpital parisien, a indiqué son bureau. Elle restera tout de même en isolement par mesure de précaution.

“Le virus circule en France et dans le monde depuis plusieurs mois et la présidence et le gouvernement sont habitués à travailler dans ces circonstances”, a indiqué M. Attal.