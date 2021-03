Émissions de méthane: le Canada serait bien loin de son objectif de réduction

Alexandros Maragos via Getty Images

Le premier ministre Justin Trudeau avait promis il y a quatre ans que le Canada réduirait de 40 % à 45 % d’ici 2025 les émissions de méthane provenant de la production de combustibles fossiles et son gouvernement a adopté des règlements à cette fin en 2018.

Mais une analyse de l’Institut Pembina et de l’organisation Environmental Defence indique que ces mesures ne réduiront les émissions de méthane que de 29 % d’ici 2025. Selon Jan Gorski, analyste principal à l’Institut Pembina, des données montrent qu’on n’atteindrait même pas l’objectif de 40 % d’ici 2029.

Le méthane représente plus du sixième des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada; 90 % du méthane provient de l’exploration, du forage, de la production et de la transformation du pétrole et du gaz.