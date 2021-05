«Quelle serait la meilleure manière de fracasser cette charmante assiette au ton misogyne et sexiste ? Commentez votre suggestion ci-bas, je choisirai parmi les options les plus populaires!» a-t-elle écrit sur sa page Facebook mardi après-midi.

Évidemment, plusieurs internautes ont suggéré à la politicienne - qui possède deux carabines - d’utiliser l’assiette comme cible de tir. Mais d’autres ont fait preuve de beaucoup plus d’imagination.

«Dans un canon à patates, contre un mur de brique!» suggère un internaute, alors qu’un autre propose qu’une jeune fille la fracasse à l’aide d’une massue sur laquelle on écrirait «OK Boomer».

«Elle me donne envie d’y faire caca et de servir le tout à son auteur. Avec le sourire et un “Bon appétit!”, quand même!», lance également une femme.