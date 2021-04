La députée solidaire Émilise Lessard-Therrien a raconté mardi son propre accouchement pour illustrer le danger des ruptures de service en obstétrique qui continuent de sévir en Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec.

«Il s’est écoulé 1h32 entre les premiers signes et la naissance», explique la jeune femme, qui a accouché à l’hôpital de Ville-Marie.

Or, si ce scénario se déroulait aujourd’hui, sa fille Flora serait peut-être «venue au monde dans l’auto ou dans une ambulance», précise Mme Lessard-Therrien. C’est que depuis la nuit dernière, les services d’obstétriques de l’hôpital de Ville-Marie sont en rupture par manque de personnel. Une situation qui devrait perdurer jusqu’au 16 octobre, selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue .

«Les femmes du Témiscamingue auront le choix entre accoucher à New Liskeard, en Ontario, et se rendre à Rouyn-Noranda. 1h30 de route pour les femmes du secteur centre, facilement deux heures, voire 2h30 pour celles du secteur Est», détaille la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue dans sa publication.

En entrevue à Radio-Canada, la PDG du CISSS, Caroline Roy, a précisé que la rupture de service toucherait six femmes qui sont présentement enceintes d’au moins 36 semaines et qui sont suivies à l’hôpital de Ville-Marie.

Ce n’est pas la première fois que des futures mamans de l’Abitibi-Témiscamingue sont confrontées à des ruptures de services. En décembre 2018, le service d’obstétrique de l’hôpital de La Sarre a été fermé pendant plus d’une semaine. Le même hiver, une deuxième rupture de service avait duré deux mois.

Le problème n’est toutefois pas unique à la région. En Outaouais, par exemple, le service d’obstétrique de l’Hôpital du Pontiac, à Shawville, est fermé depuis plus de six mois . Des ruptures de services répétées ont eu lieu au cours des mois qui ont précédé la fermeture, qu’on promet temporaire.

Un rapport «tabletté»?

La députée Lessard-Therrien déplore qu’un rapport déposé au sous-ministre de la Santé et des Services sociaux Yvan Gendron en juin 2019 soit resté lettre morte.

Portant sur l’accessibilité aux services d’obstétrique et de natalité sur le territoire du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, le rapport soulignait l’importance de s’attaquer aux problèmes de recrutement et de rétention de la main d’oeuvre dans les «régions éloignées».

«À défaut de poser un regard lucide sur la réalité des régions, au mieux parviendra-t-on à maintenir dans la précarité des services essentiels comme ceux qui nous préoccupent aujourd’hui, au pire, on assistera inévitablement à des ruptures chroniques de ceux-ci, voire leur fermeture progressive et définitive», y écrivait Sylvain Gagnon, consultant en gestion et développement organisationnel.