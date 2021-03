Éloïse veut se dissocier d'«Occupation Double»

Par l’entremise de sa story Instagram , la principale intéressée a dit subir «une deuxième vague de méchanceté et d’intimidation» de la part de certains internautes depuis la diffusion, plus tôt cette semaine, d’un épisode montrant les réactions des finalistes aux moments forts de la saison, dont les fameux ouï-dire qui auraient bien pu mener à l’élimination hâtive du couple gagnant de cette année .

«Ç’a fait remonter la poussière, et ça m’a vraiment affectée, a-t-elle confié. J’essaie tellement de rester forte, mais là, je ne sais pas comment voir le positif. Je trouve ça difficile, je suis tannée que les gens me rentrent dedans.»

«On dirait que les gens ne comprennent pas que j’ai avoué mon erreur. J’ai voulu quitter. On a étiré ça et j’ai quitté dès que j’ai pu. Quand j’ai pu réparer mon erreur, je l’ai fait, j’ai voté pour Noémie et Vincent. Je me suis excusée de cette façon. Je ne sais pas comment réparer davantage mon erreur. Je suis tannée. C’est pour ça que je décide de couper les liens avec OD, parce que c’est tellement une expérience qui est difficile pour moi», a-t-elle déclaré.