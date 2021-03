Elisabeth Moss réagit aux rumeurs selon lesquelles elle serait la nouvelle Mme Cruise

Deux scientologues de renom à Hollywood, les acteurs ont souvent été associés l’un à l’autre dans des articles au fil des années. Les spéculations à propos de leur possible fréquentation ont atteint un point culminant lorsque OK Magazine a publié un article à leur sujet, se basant sur une photo de Cruise dans laquelle il se rapproche d’une mystérieuse blonde.

Mais bien sûr, les «faits» des tabloïds étaient complètement fictifs. Moss a remis les pendules à l’heure lors d’une récente apparition dans Watch What Happens Live with Andy Cohen.

«En fait, j’étais confuse et j’ai aussi reçu des textos de gens qui disaient: “Je ne savais pas, pourquoi ne me l’as-tu pas dit?” Juste de la confusion de la part de mes amis, mais surtout en se moquant de ça, car ils savaient évidemment que ce n’était pas vrai.»

La star de The Handmaid’s Tale a dit qu’elle avait même vu la présumée photo d’elle et de Cruise ensemble, mais qu’elle avait immédiatement su qu’elle n’était pas la femme en question.

«Et puis je l’ai vue sur la couverture d’un des magazines à potins et je me suis dit: “Je n’ai jamais eu cette coupe de cheveux”», a-t-elle ajouté. «C’était censé être une photo de nous deux et je me disais: “Je n’ai jamais coiffé mes cheveux comme ça. Ce n’est clairement pas moi.”»