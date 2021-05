Nous n'élevons ni une fille, ni un garçon, nous élevons notre enfant

La réalité m’a rattrapée plusieurs fois et rappelé que le genre assigné par défaut était masculin, jusqu’à preuve du contraire. Quelques semaines après sa naissance, nous sommes allés faire sa première photo de passeport. Et puisqu’il portait un vêtement blanc, le photographe n’a pas hésité une seconde en nous disant combien notre “fils” était “beau”. Mais, dès qu’il porte des couleurs vives, il devient généralement une “jolie petite fille” ou une “petite princesse”.

Ce qui soulève la question suivante: a-t-on d’abord mis des nœuds autour de la tête des bébés pour les identifier comme fille ou considère-t-on qu’un individu doit forcément “porter des vêtements voyants” pour être perçu comme fille?

Quand notre bébé a eu un an, nous sommes partis vivre six mois en Amérique du Sud. Une expérience qui m’a montré que les détails identifiant un sexe non masculin peuvent être encore plus significatifs: dans certains pays que nous avons visités, les bébés sont non masculins si et seulement si ils ont les cheveux longs, portent de “jolis” vêtements colorés et des nœuds ou autres accessoires et, surtout, ont les oreilles percées.