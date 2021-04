COVID-19 et taux d'échec: l’étendue des dégâts sera constatée en janvier

Les élèves recevront un premier bulletin et, si la tendance se maintient, le tiers d’entre eux seront en situation d’échec.

L’année 2020 se termine sur une statistique effarante: le taux d’échec des élèves du secondaire est de trois à cinq fois plus élevé qu’à pareille date l’an dernier, soit de 30% à 50%, selon les régions.

Confronté à cette réalité il y a un mois, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dit qu’il attendrait le premier bulletin pour avoir un portrait plus clair.

Une année pas comme les autres

La grande réussite de 2020 est sans contredit la réouverture des écoles en septembre, a claironné M. Roberge, qui a omis d’expliquer que les tournois sportifs et le parascolaire seraient mis au rancart.

Pour assurer la protection de tous, on a imposé des mesures sanitaires: des bulles-classes, en passant par le port du masque obligatoire au secondaire et l’école en alternance pour les plus vieux.