Écoles juives ultra-orthodoxes ouvertes: le Conseil des juifs hassidiques réagit

MONTRÉAL — Le Conseil des juifs hassidiques du Québec affirme que les écoles juives ultra-orthodoxes ne violent pas le décret du gouvernement du Québec en restant ouvertes pendant le congé des Fêtes et il accuse le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, de se servir de la communauté hassidique comme bouc émissaire en envenimant inutilement le climat social.

Plus tôt en décembre, le gouvernement a décrété que les écoles primaires et secondaires du Québec demeureraient fermées au moins jusqu’au 11 janvier et que de l’enseignement à distance serait fourni afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19.