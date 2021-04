L'école secondaire Massey-Vanier de Cowansville a été en confinement pendant deux heures

On ne signale aucun blessé et plusieurs parents se sont présentés sur les lieux pour récupérer leurs enfants.

«Les services professionnels prendront en charge les élèves et les membres du personnel qui auront besoin de support, indique la commission scolaire Val-des-Cerfs. Le reste de la journée se déroulera selon l’horaire habituel. Toutefois, les parents qui souhaiteraient aller chercher leur enfant pourront se rendre aux abords des portes 24 et 25, sans toutefois entrer dans l’école.»

“Toutes les directions d’établissement détiennent cette information-là lors d’une telle situation, de la même façon lorsqu’il y a un feu. Toutes les directions détiennent un cartable avec toutes les étapes et elles les maîtrisent”, a expliqué Mme Langlois.

Le protocole stipule qu’en cas de code bleu, les élèves et le personnel doivent demeurer dans leurs locaux et verrouiller les portes. Ils doivent se tenir loin des fenêtres et garder un silence complet pour éviter d’être repérés.