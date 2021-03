L'école québécoise «à trois vitesses» sera dénoncée devant l'ONU

Hal Bergman Photography via Getty Images

Hal Bergman Photography via Getty Images

«Aussitôt qu’on commence à offrir du “choix”, la ségrégation scolaire s’installe, c’est un cercle vicieux. C’est une personne, après ça deux, après ça dix, après ça l’école a mauvaise réputation et tout le monde la contourne.»

M. Vigneault s’insurge contre la “ségrégation scolaire” qui s’est installée au Québec au fil des ans, avec le financement des réseaux public, public sélectif et privé, alors que les enfants sont séparés dans des écoles différentes en fonction du revenu de leurs parents et de leurs résultats scolaires.

“Tout de suite, moi j’ai vu ce qui allait arriver: on allait se faire écrémer les élèves les plus forts de notre école, donc on renforce le: “Ah, l’école n’est pas bonne” parce que les élèves pas bons y vont, les élèves bons la quittent.