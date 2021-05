L'école à la maison me fait réaliser les difficultés, mais aussi la beauté du métier d'enseignant

Maskot via Getty Images J’avais l’expérience des devoirs à la maison, l’école à la maison est l’étape suivante. Cela demande une grande concentration et de la ténacité. Je suis donc impressionné quand je pense que c’est ce que font les enseignants avec nos enfants tous les jours, toute la semaine, toute l’année.

Nous remercions et remercierons encore longtemps les soignants et tous les professionnels de la santé qui corps et âme s’occupent du corps de tous les malades.

Nonobstant, ne devons-nous pas oublier de remercier les «ensoignants», tous les enseignants, ces professionnels de l’éducation qui s’occupent de l’âme de nos enfants, qui les font grandir, qui les éveillent, qui leur inculquent la base de tout ce qui leur sera crucial dans la vie? Et qui répondent présents pour continuer le travail pédagogique à distance?

En tant que parent, je réalise en cette période d’école à la maison la beauté, la pertinence, l’importance et la complexité de ce métier d’enseignant.

L’école à la maison: un exercice de style

Me transformer du jour au lendemain en enseignant pour mon fils n’est pas une simple affaire, même si je dois dire que l’exercice me plaît. Quasiment un exercice de style!

«J’ai toujours pensé qu’il devait y avoir un lien plus étroit entre les enfants, les enseignants et les parents.»

Mais là aussi, en cette période d’école à la maison, l’enseignante est encore là, pendant le confinement. Fidèle au poste. S’appliquant autant que possible afin de nous rendre la tâche facile et de nous envoyer via le monde virtuel tous les éléments détaillés, comme si mon fils était en classe et moi avec lui! Elle nous a même envoyé un courriel pour demander à mon fils si tout se déroule bien - mon fils a donc envoyé le premier courriel de sa vie!

D’une certaine façon, je trouve ça bien que les parents s’impliquent. J’ai toujours pensé qu’il devait y avoir un lien plus étroit entre les enfants, les enseignants et les parents, et même que les parents devraient parfois, quelques jours dans l’année, aller en classe avec leurs enfants afin de voir réellement comment se déroule une journée d’apprentissage pour leurs enfants et pour participer...

Personnellement, accompagner mon fils à l’école le matin et aller le chercher le soir ne me suffit pas. L’école n’est pas une garderie, il y a un grand vide, une part d’inconnu. Ça amuserait les enfants et changerait un peu leur quotidien à l’école. Et ça montrerait aux parents combien les enseignants travaillent beaucoup et combien leurs enfants eux aussi ont des journées chargées. Ce lien permettrait ensuite aux enfants et aux parents d’être plus à l’aise à la maison lors des devoirs et d’avoir un meilleur apprentissage, au final.

Papa un peu «largué», mais impliqué

Ce qui est étonnant également, et c’est là où l’on voit que ce lien n’existe pas du tout, c’est que mon fils pige beaucoup plus vite que moi les énoncés, les exercices et tout ce que demande l’enseignante. Le parent que je suis est parfois largué, je l’avoue.

C’est logique, il en a l’habitude et c’est là où l’on voit que l’enseignement est bien fait. Même si parfois, évidemment, c’est moi qui trouve où est cachée telle fiche de travail après avoir cliqué sur une dizaine de liens...! Parce que j’ai plus l’habitude que mon fils de l’usage des ordinateurs et d’Internet, mais c’est quand même mon fils qui, quasiment automatiquement, comprend ce qu’il doit faire et parfois m’explique. Ensuite, bien sûr, je lui explique moi aussi à ma façon certaines règles de grammaire et de conjugaison, par exemple. Tout ça pour dire que l’apprentissage est bien huilé grâce à l’oeuvre des enseignants.

Apprentissages alternatifs

Mon enfant a huit ans et je profite de cette période pour lui expliquer comment fonctionne le Bescherelle et ça l’amuse beaucoup. Il a compris tout de suite et cherche des verbes, puis regarde la conjugaison... Nous faisons pareil avec le dictionnaire. Un autre point positif, c’est de lui montrer un peu comment fonctionne un ordinateur et Internet.

Évidemment, il y a le grand débat sur les écrans, nous devons trouver un juste milieu. Mais là, il n’y a pas le choix et tout est une question d’équilibre. Je dis aux parents trop stricts qui veulent zéro écran pour leurs enfants que d’abord, c’est impossible (ils seront vite ados et donc... ) et qu’ensuite, on oublie vite que d’un point de vue archéologique et anthropologique, on sait que lorsque l’imprimerie a commencé à exister il y a plusieurs siècles de ça, et donc plusieurs centaines d’années avant les écrans, le débat n’était pas entre les livres et les écrans, mais entre l’oral et les livres (qui commençaient tout juste à exister «en série» donc)!

D’aucuns ne voulaient absolument pas perdre la tradition orale, tout le savoir devait être oral et ils étaient donc contre les livres qui étaient néfastes... Aujourd’hui personne n’aurait l’idée d’être contre un livre... enfin presque. Bref, il est mieux de suivre l’évolution sociétale, car d’ici quelque temps, plus personne ne se posera la question écran, la question ordinateur... ces outils seront entrés dans les moeurs!

Digression mise à part, merci à l’enseignante de mon fils et à tous les «ensoignants»!

Et merci à mon fils, parce qu’il m’apprend beaucoup de choses. Grâce à lui, je retourne à l’école, et d’une certaine façon c’est lui qui me fait l’école à la maison!