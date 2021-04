Coronavirus: toutes les écoles fermées pour deux semaines

Jusqu’à vendredi, Québec demandait aux personnes éprouvant des symptômes (toux, fièvre ou problèmes respiratoires) de composer le 811 pour obtenir de l’information. Mais la durée d’attente pour avoir la ligne augmentait chaque jour et on n’arrivait plus à répondre à la demande. La ligne 811 n’est plus valide.