Découvrez les premières images du «Dune» de Denis Villeneuve

Dans une entrevue accordée au magazine Vanity Fair , le cinéaste dresse un parallèle entre le récit de son film et la situation avec laquelle nous devons tous composer actuellement.

«Quoi qu’on en pense, la Terre change, et il faudra s’y adapter », explique-t-il. « C’est pour ça que Dune a été écrit au 20e siècle. C’était un portrait distancié de la réalité du pétrole, du capitalisme et de l’exploitation - la surexploitation même - de la Terre. Aujourd’hui, les choses sont encore pires. C’est une histoire de passage à l’âge adulte, mais aussi un appel pour que la jeunesse agisse», a-t-il déclaré.

Le réalisateur québécois pourra de nouveau compter sur une distribution des plus prestigieuses pour arriver à ses fins, lui qui a séparé le récit du roman en deux longs métrages. En plus de Timothée Chalamet, Dune mettra en vedette Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem, pour ne nommer que ceux-ci.