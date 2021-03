Drake reçoit un cadeau unique de son tatoueur

Inal Bersekov dit s’être posé la question avant de se lancer dans un projet d’art visuel. Il a transformé 50 billets de 100 $ US en une vitrine de personnalités des milieux culturels, sportifs et politiques. Les visages de ces personnalités remplacent celui de Benjamin Franklin.

Drake a dévoilé vendredi l’oeuvre d’art intitulé «Les Nombreux Visages de Benjamin Franklin» par l’entremise d’Instagram, soulignant les portraits dessinés au crayon de Whitney Houston, de LeBron James et de Tiger Woods. Le cadeau inestimable comprend également les portraits du comédien canadien Jim Carrey sous les traits du «Mask» et de l’ancien maire de Toronto, Rob Ford.

«Je me suis demandé ce que je pourrais lui donner à titre d’ami? On ne peut rien acheter pour ce gars-là, a raconté M. Bersekov au cours d’un entretien téléphonique. Je me suis dit que je pouvais lui donner quelque chose que j’aurais fait moi-même. Cela est plus significatif que l’argent.»