Le Dr Arruda enjoint à la population de ne pas utiliser de masques à des fins préventives

Non seulement le masque n’est pas un outil de prévention, mais il donne aux gens une fausse impression de sécurité et pourrait même contribuer à les contaminer, ont-ils clamé.

«Porter un masque, c’est mettre sa main souvent (au visage) pour ajuster le masque et on se contamine. Le masque, c’est pour le système de santé où il y a des protocoles pour le mettre et pour l’enlever», a-t-il précisé.

L’expert en santé publique ajoute que la consigne s’applique tout autant aux gants. «Quand on porte des gants et qu’on a touché à tout, si on ne les enlève pas adéquatement, on se contamine», a-t-il averti.