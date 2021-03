DPJ: une réflexion sur le poids des liens du sang sera faite

chameleonseye via Getty Images

Mais des jeunes comme des chercheurs ont témoigné que le va-et-vient incessant — les essais et erreurs et retours en famille d’accueil quand la famille d’origine ne réussit pas à prendre soin de ses petits — peut être néfaste pour leur développement.

L’élément déclencheur de cette commission a été la mort d’une fillette de Granby, retrouvée dans un état lamentable en avril 2019 et décédée peu après, même si elle avait fait l’objet d’un signalement auprès de la DPJ.

«Il y a malheureusement eu plus de ces drames au Québec depuis la mort de Tililly», le nom donné par Mme Laurent à la petite fille de Granby.

D’autres constats

Mme Laurent estime que la DPJ devrait être l’unité des «soins intensifs» du système de protection de l’enfance, et non une porte d’entrée pour obtenir des services, ce qu’elle est devenue au fil du temps, a-t-elle déclaré vendredi.

«C’est clair qu’il faut agir en amont, dit-elle, on va travailler dans le sens de la prévention.»

Et pour cela, il faut penser au financement des organismes communautaires, qui sont en première ligne, dit-elle.

Les audiences avaient débuté en octobre et se sont terminées jeudi, en mode virtuel.

Des citoyens, des experts et des groupes ont déposé au total 225 mémoires.

Détresse et souffrance

La présidente et son équipe passent maintenant en mode analyse de tout ce qui leur a été soumis.

Mme Laurent a rapporté que ce qui l’a le plus choquée et ébranlée tout au long des mois d’audiences est la détresse et la souffrance.