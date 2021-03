La DPJ de l'Estrie mise sous tutelle

Grave négligence

Ce récent cas fait état de grave négligence: quatre frères et soeurs de Granby ont dû attendre cinq mois avant que la DPJ n’évalue leur dossier, alors qu’ils vivaient dans un logement insalubre, souillé par les excréments de 12 chiens. Les enfants sont sales, ne sont pas habillés adéquatement pour la température et n’ont pas toujours à manger. C’était le cinquième signalement pour cette famille.

Ce plus récent signalement avait été effectué en février 2019, mais le dossier n’a été assigné à une intervenante qu’en juillet, et l’évaluation a été complétée en août.

“En effet, les droits à la protection, à recevoir des soins et des services de santé et des services sociaux garantis par la loi n’ont pas été respectés. D’autant que cette situation présente un niveau élevé de chronicité qui aurait dû motiver la Directrice à prioriser leur situation”, ajoute la juge.

Depuis, beaucoup de gestes ont été posés pour améliorer la gestion des services de protection aux enfants, a souligné Mme Lambert-Chan. De l’argent, des ressources et du matériel ont été ajoutés, la direction a été changée et un accompagnateur a même été nommé le mois dernier pour la DPJ de l’Estrie.

Du côté du syndicat, à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l’Estrie, Danny Roulx dit espérer que la tutelle se concentre sur la capacité à donner aux enfants les services auxquels ils ont droit.

“J’ai des gens présentement qui veulent démissionner pour pouvoir mettre leur nom sur la liste de rappel et être assignés ailleurs qu’en centre jeunesse, révèle Danny Roulx. Les gens aiment la clientèle et ils voudraient revenir en DPJ, mais les conditions de travail ne le leur permettent pas.”

- Danny Roulx, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

«Lorsqu'on a une flamme, mais qu'il n'y a plus d'air et bien il n'y a plus de flamme»

“On souhaitait devenir des pionniers qu’en Estrie, on soit des pionniers, malheureusement on ne l’a pas été dans les conditions de travail. On voulait aussi être des pionniers dans la relation avec le syndicat pour être écouté quand il y a un problème, mais on ne s’est pas senti écouté”, décrit M. Roulx.